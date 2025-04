Rouen. Un barbecue sans viande : hérésie ou nouvelle tradition ? Découvrez des recettes qui mettent l'eau à la bouche

L'arrivée du beau temps appelle les gourmands à sortir leur barbecue. Et pour les amateurs de viandes, "barbecue" rime avec "entrecôtes", "saucisses", "merguez" ou autres spécialités bouchères. Mais aujourd'hui, plusieurs établissements se tournent vers des options végétariennes pour plaire à tous mais aussi pour des raisons écologiques. C'est le cas du traiteur Erisay Réceptions installé à Gaillon et à Rouen.

Des recettes gourmandes sans viande, c'est possible

"On ne peut plus penser plancha ou barbecue avec uniquement de la viande à griller, ce n'est plus possible", assure Fabrice Fontaine, chef de cuisine en charge de la recherche et du développement chez Erisay Réceptions. "On peut faire des jalapeños [piments verts] farcis avec du fromage frais, des papillotes de bricks de tomates, huile d'olive, d'herbes sur le brasero ou le barbecue", indique le professionnel.

"On peut aussi cuisiner un abricot, une tomate et du citron vert avec un brocciu [fromage corse]." Et pour ceux qui ne sont pas des cordons-bleus, le traiteur propose aussi des produits déjà cuisinés qu'il n'y a plus qu'à faire griller. Parmi eux : des brochettes de tofu, champignons teriyaki, boulettes de haricots rouges, sauce pimentée, saucisses végétales aux herbes, ketchup maison, polenta grillée au curry, etc.

Un enjeu écologique ?

Proposer des options sans viande notamment pour le barbecue permet aussi "à tout le monde de s'ouvrir au végétarisme", complète Marc Leroux, directeur adjoint d'Erisay Réceptions. "Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une norme pour entériner le fait qu'on veuille aller plus loin dans ces actions de développement durable, assure-t-il. Et donc, le végétarisme en fait partie. Avoir une offre végétarienne plus étoffée c'est aussi, proposer 'demain', une cuisine plus en avant sur son temps et moins consommatrice de carbone."

Et pour aller plus loin, le traiteur propose à ses clients des menus 100% végétariens pour des événements tels que les mariages et loue aussi des braseros.