Agon-Coutainville. Un homme en difficulté secouru par la SNSM

Mercredi 30 avril vers 19h30, les secours de la Manche ont été appelé près d'Agon-Coutainville pour un sauvetage en mer. Un homme s'est trouvé en difficulté au large de la plage au niveau de la borne 420. 8 sapeurs pompiers des casernes de Coutances, Agon-Coutainville et La Haye ont été envoyés sur les lieux ainsi qu'une équipe de la SNSM. La victime de 34 ans a été recueillie par le canot des sauveteurs et reconduite à terre en hypothermie. Elle a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital de Cherbourg.

En cas d'urgence, pour contacter les secours en mer, composez le 196.