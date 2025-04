Sport. 12 nouveaux athlètes rejoignent le Club Manche 2025

Douze athlètes sont rassemblés au sein du Club Manche sous l'égide du département. Ces sportifs ont comme mission de faire rayonner la Manche lors des compétitions. "L'objectif est de valoriser des sportifs attachés à la Manche et véhiculant les valeurs du sport auprès des habitants", précise le conseil départemental. Le Club Manche est composé d'habitués comme la tenniswoman Alice Robbe ou le tireur sportif Eric Delaunay qui a participé aux derniers JO, ou l'haltérophile Clarisse Gomis. De jeunes athlètes en devenir intègrent aussi ce cénacle.

La liste des athlètes : Alice Robbe en tennis, Guillaume Ruel en Marathon-50Km-100Km, Eric Delaunay en skeet olympique (tir aux plateaux), Jeremy Candy en canoë-Kayak dans la catégorie "Elite". Dorian Deslandes en sport auto-rallye, Julien Madelaine en kayak course en ligne sprint, Ethan Villain en voile et Yanis Baudain en tir à l'arc dans la catégorie "Jeune". Tom Brunet en motocross, Calliste Antoine en course au large, Clarisse Gomis en haltérophilie et Nicolas Bataille en parapétanque pour la catégorie "Haut Niveau et Territoire".

Ethan Villain pratique le "match racing" en voile. A 16 ans, il est le plus jeune de la promotion Club Manche 2025. - Tendance Ouest

"C'est une fierté"

Les athlètes sont répartis en trois catégories : "Elite", pour les athlètes au haut niveau de performance dans leur discipline, "Jeune", pour les athlètes en devenir et "Haut-Niveau & Territoire" pour les athlètes qui valorisent le territoire via une discipline identitaire de la Manche (comme la voile), ou une discipline bien ancrée dans le département (comme l'haltérophilie). Ethan Villain pratique le match racing (une forme de régate) en voile. A 16 ans, il est le plus jeune de la promotion. "C'est une fierté car en plus de tout le sport que je fais maintenant, je vais pouvoir associer mon département, là où je suis né et là où je pratique, à toutes mes performances", se réjouit-il. Il souhaite faire rayonner le département et "faire rêver les gens", les autres habitants du département. Pour lui, être entouré d'autres athlètes, "c'est motivant et innovant". Il ajoute : "On voit qu'il y a plein de disciplines différentes, chacun a ses contraintes, c'est inspirant."