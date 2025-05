Duclair. Immersion au château du Taillis pour les commémorations

Pour fêter le 80e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale, Nicolas Navarro, propriétaire du château du Taillis à Duclair, reconduit son rassemblement historique annuel.

Quelles reconstitutions sont attendues pour l'évènement ?

"Nous accueillons près de 400 participants pendant ces deux jours. La plupart des personnes sont issues d'associations d'amateurs d'histoire, de la région, du département et même de toute la France. Nous avons aussi convié des troupes belges et anglaises pour l'occasion. Chaque troupe propose une thématique différente. Certains groupes sont très spécialisés et approfondissent des thèmes précis, tels que la médecine, le déminage, le ravitaillement, les parachutistes… D'autres privilégient la mécanique, et d'autres encore l'uniformologie (étude des uniformes militaires). Nous misons sur la diversité. Nous présentons des troupes américaines, britanniques, canadiennes, françaises et même allemandes ! Ce qui est plutôt rare. Tous les protagonistes sont présents y compris les civils, de manière à évoquer aussi ce que les populations ont enduré pendant le conflit."

Sur quels critères sont choisies ces troupes ?

"Nous sélectionnons les troupes depuis plusieurs années. En 20 ans nous avons réussi à attirer chez nous les meilleurs groupes et les plus sérieux. Il faut respecter la période, l'époque et le thème. Les visiteurs doivent pouvoir plonger dans le passé : c'est de l'histoire vivante."

Que pourra-t-on découvrir ce week-end ?

"Nous recevons près de 70 véhicules d'époques. Du vélo, au véhicule blindé, il y en aura pour tout le monde. Nous avons un plateau de véhicules américains qui regroupe un grand nombre de Jeeps, véhicules mythiques. Nous avons la chance d'accueillir des véhicules allemands, ce qui est très rare car la majorité du matériel a été détruit après la guerre, contrairement aux véhicules américains qui ont continué à être utilisés. Il y aura aussi d'autres engins rares comme un petit camion canadien Chevrolet ou bien une moto chenille allemande (un mixte entre une moto et un char). Mais surtout, tout au long du week-end, des animations seront proposées en continu sur les différents campements : notamment deux spectacles historiques et un défilé commenté des troupes."

Pratique. Les 3 et 4 mai de 10 à 18h. 0 à 10€ par personne. chateaudutaillis.com