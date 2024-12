Duclair. Noël au Château, un rendez-vous magique qui va ravir toute la famille

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, le château du Taillis à Duclair, en Seine-Maritime, se transforme pour accueillir Noël dans toute sa splendeur. Le décor sera somptueusement habillé de chandelles, rubans et guirlandes scintillantes pour une immersion totale dans la magie de l'hiver. Ce week-end, une cinquantaine d'artisans seront présents, pour proposer aux visiteurs des idées de cadeaux originales et uniques à glisser sous le sapin. Vous pourrez également acheter ce qu'il faut pour préparer votre repas de fête.

Noël au Château propose de nombreuses animations pour toute la famille. Découvrez les animaux de la mini-ferme dans une ambiance chaleureuse et conviviale, écoutez les contes de Noël, pour plonger dans l'univers magique des fêtes et rencontrez le père Noël, qui pose ses valises au château pour passer un moment avec les enfants qui pourront lui faire part de leur liste de Noël.

Profitez de Noël au Château samedi 7 décembre de 14h à 20h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h. 300 visiteurs sont attendus sur les deux jours.

Nicolas Navarro, le propriétaire du château du Taillis à Duclair, nous parle de cet événement :

Noël au Château Impossible de lire le son.

Pratique. 5€ - gratuit pour les moins de 18 ans.