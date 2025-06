Duclair. Le Château du Taillis accueille la grande fête des jardins et de la nature ce week-end !

Les jardins du Château du Taillis à Duclair accueillent ce week-end la grande fête des jardins et de la nature. Dans les allées du parc, plus de 60 exposants vous attendent pour partager leur passion et leur créativité. Vous y trouverez des plantes vivaces, aromatiques, potagères, des cactus et des végétaux rares ou locaux. Il y aura également des horticulteurs et pépiniéristes qui seront présents pour échanger avec vous et vous conseiller. Vous pourrez aussi découvrir des objets de décoration pour vos extérieurs, des articles de brocante, des savons artisanaux, des cosmétiques naturels, ainsi que des jeux en bois et bien d'autres merveilles à explorer.

En parallèle, Fanny Mahieu vous proposera un atelier d'initiation au cyanotype, un ancien procédé photographique datant de 1842. Elle vous racontera l'histoire de cette technique et vous accompagnera dans la création de vos propres tirages. Tout le matériel sera mis à disposition et vous repartirez avec vos réalisations selon les formats que vous aurez choisis et découpés.

Une exposition féerique dans le château

A l'intérieur du château, vous serez transporté dans un univers onirique grâce à l'exposition "Au banquet végétal". Six artistes féminines vous présentent des créations inspirées de la faune et de la flore mêlant techniques artisanales autour du papier et du carton. Leur monde est un hommage à la nature et s'inspire de l'imaginaire de Peau d'Ane et d'Alice au pays des merveilles pour vous offrir une expérience poétique et immersive.

Une serre pleine d'orchidées

La serre du domaine accueillera Florian et Romain qui viendront présenter plus de 200 orchidées sélectionnées avec soin. Ils partageront avec vous leurs conseils pour cultiver ces plantes spectaculaires et Romain dédicacera ses ouvrages Orchid Addict et Orchidées, guide de culture décomplexé tout au long du week-end.

Nicolas Navarro, propriétaire du Château du Taillis, nous donne quelques détails à propos de cet événement, au micro de Tendance Ouest :