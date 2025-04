Caen la Mer. Une plateforme numérique pour inciter les entreprises à la mobilité durable

Caen la Mer lance une plateforme numérique gratuite pour accompagner les entreprises dans la mise en place de plans de mobilité plus durables. Baptisée Wever, elle permet de centraliser les données de déplacement des salariés pour mieux cibler leurs besoins et adapter les solutions proposées.

Les employés renseignent leur lieu d'habitation et leurs habitudes de déplacement. "Nous avons pu cibler les besoins réels de nos collaborateurs et adapter un plan d'action précis et adapté ", indique une représentante de l'entreprise Legallais, déjà utilisatrice de la plateforme.

950 000 déplacements par jour

Avec près de 950 000 déplacements quotidiens sur le territoire, l'enjeu est de taille. "La plateforme fait connaître les modèles de déplacements que propose Caen la Mer en fonction de leur trajet, explique Thierry Saint, vice-président de la collectivité. Avec ces données que nous pouvons aussi récupérer, nous adaptons notre modèle cyclable, de covoiturage et notre réseau de bus en fonction de la demande."

Pierre Gazeau, de Spie City Networks, se dit " très satisfait " de l'outil : " Nous avons relevé une grande appétence pour le vélo, et un collaborateur sur deux est ouvert au covoiturage."