Politique. Cette élue normande vient de décrocher une reconnaissance nationale, on vous explique pourquoi

Politique. Le palmarès des "100 élus locaux à suivre en 2025" vient de tomber, et une figure bien connue de Normandie y brille : Sophie Gaugain. Maire de Dozulé et vice-présidente de la Région, elle incarne un engagement local fort, une vision affirmée et des actions concrètes. Focus sur une ascension politique qui ne passe plus inaperçue.