Calvados. Une élue normande peinte par l'artiste vivant le plus cher au monde

"Il vous fixe droit dans les yeux, comme s'il cherchait votre âme." Durant deux jours, Sophie Gaugain, maire de Dozulé (à l'est de Caen) et vice-présidente de la Région Normandie, a passé de longs instants en tête à tête avec le mythique peintre David Hockney. Il lui a tiré le portrait dans son atelier du pays d'Auge, portrait qui fera partie de l'exposition Drawing for life. A travers cette toile, c'est toute la Normandie qui va rayonner.

Deux journées en face-à-face

C'est l'artiste détenant le record de l'œuvre vendue la plus chère, de son vivant. David Hockney a appelé un matin Sophie Gaugain pour lui demander de libérer ses prochaines journées, il souhaite réaliser son portrait ! "C'est un moment incroyable. Vous découvrez l'intérieur de la vie d'un artiste." L'élue raconte ce moment inédit passé chez lui : "Il vous regarde droit dans les yeux, comme s'il cherchait votre âme. Moi assise droite, lui me fixant. Puis il s'y met. Sans un mot. Concentré, et très rapide. Il peint très vite !"

Elle décrit aussi un homme joyeux, sa devise est "Enjoy life" (en français : profite de la vie). Un humour très fin, à l'anglaise, et surtout une approche très moderne du monde.

"C'est tous les Normands que j'emporte avec moi"

C'est une fierté immense pour Sophie Gaugain : "C'est tous les Normands que j'emporte avec moi." L'artiste ne peint jamais sur commande, et s'est tourné vers elle, comme "un clin d'œil, c'est sa façon de rendre hommage à tous ceux qui l'ont accompagné lors de son arrivée en Normandie et dans le pays d'Auge. Nous remercier de l'avoir accueilli avec beaucoup de discrétion".

Tableau dévoilé en mars à Rouen

Le tableau devait être initialement exposé à la National Portrait Gallery à Londres début novembre. Mais à la suite d'une conversation avec le peintre, la vice-présidente explique qu'"on a fait le choix que le tableau soit exposé pour la première fois à Rouen en mars, lors de l'exposition au musée des Beaux-Arts. Que ce soit une surprise collective normande".

Rouen sera donc la première étape avant un possible tour du monde pour ce tableau à découvrir dès le mois de mars 2024, pendant le festival Normandie Impressionniste.