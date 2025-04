Rouen. J'ai testé pour vous un escape game à domicile, avec l'apéritif !

Ce serait sans doute un peu exagéré de dire que ce concept a réuni deux de mes passions. Il rassemble en tout cas tout ce qu'il faut pour passer une soirée conviviale et ludique, pour qui aime jouer en dégustant de bons produits. Benjamin Aussage, fondateur de "Ma salle de jeux" a lancé "Escape game, l'apéro" au mois de février dans l'agglomération de Rouen. Un concept qu'il a acheté à une entreprise du Jura. "Je vous apporte une glacière qui est alimentée en fonction du nombre de participants, de 3 à 6 joueurs, avec toutes les composantes de l'apéritif dînatoire, et surtout, un escape game qui dure d'une à trois heures."

Libérez l'apéro !

Tout l'intérêt réside dans le fait que la glacière elle-même fait partie du jeu. Cet apéritif se mérite ! "La glacière renferme des coffres qui sont fermés par des codes, des cadenas, des casse-tête. Vous libérez au fur et à mesure le pâté, le saucisson, le pain, la bière ou les jus." Le jeu se fait en autonomie, dans votre salon ou pourquoi pas en pique-nique. Tout le nécessaire est dans la glacière avec gobelets, couteau, planche à découper. Pas d'inquiétude si vous bloquez. Il faut désigner un maître du jeu, ce qui n'empêche pas de participer, pour avoir en cas de problème accès à des indices, voire aux solutions des énigmes. Le scénario ? Vous incarnez des membres du front de libération de l'apéro et cherchez à infiltrer le groupe des trouble-fêtes, qui veulent mettre fin à cette tradition. Il faut alors plancher sur des énigmes très bien conçues, accessibles pour certaines, plutôt relevées pour d'autres, qui nécessitent parfois des recherches en ligne, parfois un coup de téléphone… Impossible d'en dire plus sans gâcher la surprise. Mais les amateurs s'y retrouveront. Et à chaque énigme son trophée, ce qui est, il faut dire, très satisfaisant : un pâté ici, un saucisson là, un tartinable, un plaisir sucré à la fin… Il nous faudra plus de 2h à quatre pour tout résoudre. Un vrai bon moment, avec une mécanique bien pensée. Quant à l'apéritif dînatoire, il est plutôt copieux pour quatre personnes et composé uniquement de produits locaux (sauf pour le vin) et de qualité : fromage de la ferme Dumesnil, bière de la brasserie de Sutter, saucisson de la ferme d'Hermesnil, tartinables végétariens de Mir'Yamm à Vascœuil. Benjamin Aussage compose l'assortiment sur mesure en fonction des goûts de chacun, donnés au moment de la réservation. A tester donc ! Seul regret, un seul concept de jeu est disponible pour le moment.

Pratique. De 25 à 32€ par personne. Réservations sur escapegames-lapero-rouen.fr.