Normandie. Classement des meilleurs escape games de France : découvrez le n°1 de votre département !

Créé par trois fans absolus d'énigmes, Sébastien, Elodie et Mélanie, The Escapers est un site collaboratif qui recense les meilleures salles d'escape game. Leur mission ? Faciliter les échanges entre joueurs et aider les passionnés à trouver les expériences les plus incroyables. Avec des avis, des classements et des astuces, c'est the place to be pour tout amateur de casse-tête grandeur nature.

📍 Lieu : BRAIN, 41 bis rue Pasteur, Mondeville

💸 Prix : 24€ - 37€ par personne

👥 Capacité : 2 à 6 joueurs

🕒 Durée : 60 minutes

⭐ Note : 4,8/5 (75 avis)

Plongez dans une ambiance rétro avec "Back to the 80's". Entre cassettes audio, néons colorés et énigmes nostalgiques, cette salle est parfaite pour les amateurs de culture pop. Attention, il faudra de la coordination et un soupçon de logique pour revenir au présent. Une expérience fun et immersive, idéale en famille ou entre amis !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRAIN l'Escape Game and Quiz Game Caen (@brainescapegamecaen)

Manche : "Le Loup Gris"

📍 Lieu : Le Blockhaus, 27 rue 101e Airborne, Carentan

💸 Prix : 25€ - 37€ par personne

👥 Capacité : 2 à 5 joueurs

🕒 Durée : 60 minutes

⭐ Note : 4,6/5 (34 avis)

Vous voilà dans un sous-marin allemand en pleine Seconde Guerre mondiale. Votre mission ? Décoder un message crucial avant que votre engin ne sombre. Les énigmes sont corsées et la tension palpable, mais l'expérience est totalement immersive. Une aventure historique qui plaira aux amateurs de défis et d'histoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Blockhaus - Escape Game (@leblockhaus_escape)

📍 Lieu : Escape 423, 35 rue Alsace Lorraine, Rouen

💸 Prix : 21€ - 52,5€ par personne

👥 Capacité : 2 à 5 joueurs

🕒 Durée : 60 minutes

⭐ Note : 4,5/5 (54 avis)

Merlin vous confie une mission : réenchanter Excalibur pour sauver la légende arthurienne. Une aventure magique où la manipulation et la réflexion sont vos meilleurs alliés. Entre mystères et sortilèges, cette salle ravira les fans de fantasy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Escape 423 (@escape423rouen)

Eure : "Le Grimoire Maudit"

📍 Lieu : Cellules Grises, 4 bis rue Oscar Legras, Evreux

💸 Prix : 13,5€ - 33€ par personne

👥 Capacité : 3 à 6 joueurs

🕒 Durée : 60 minutes

⭐ Note : 4,7/5 (37 avis)

Bienvenue dans l'univers du paranormal ! Vous devez infiltrer la maison d'un écrivain pour récupérer un grimoire dangereux. Entre frissons et énigmes, cette salle offre une expérience immersive pour les débutants comme les joueurs intermédiaires. Préparez-vous à avoir des sueurs froides… mais à en redemander !

Orne : pas de salle classée… pour le moment !

Pas de panique, l'Orne n'a pas encore de salle au classement, mais qui sait ? Peut-être qu'une perle rare ouvrira bientôt ses portes. En attendant, cap sur les départements voisins pour des aventures mémorables !