Télévision. Pourquoi cette famille normande garde-t-elle depuis 24 ans un "bout de pain rassis" (et passe avec sur M6) ?

Chez Maxime et Sophie Davesne, mère et fils, demeure un objet insolite : une baguette vieille de 24 ans, soigneusement conservée par Sophie dans un emballage capitonné. Ce n'est pas une blague, ni une erreur de stock : "Ce vieux bout de pain rassis de 24 ans, a été élu, en son temps, meilleure baguette tradition de Normandie”, commente la voix off qui les présente. Et en effet, cette baguette, a remporté le concours… en 2001 !

Un pain conservé depuis 2001… et encore sous les projecteurs !

"Ça s'est bien conservé quand même", lance Sophie devant les caméras de M6, un brin amusée. Et face à ce vestige de mie et de fierté locale, même le journaliste ne peut s'empêcher de s'étonner : "Après 24 ans, c'est étonnant qu'elle soit encore là !"

"Ça fait quelque chose de la voir encore en vie après encore 24 ans et ça permet d'avoir des souvenirs. J'espère l'avoir le plus longtemps possible pour la faire découvrir à mes enfants plus tard”, rajoute Maxime Davesne.

Une histoire familiale au cœur du concours sur M6

Dans "Un jour un doc", diffusé mardi 27 mai à 13h40 sur M6 (et disponible en replay), les téléspectateurs ont pu suivre les coulisses du concours national de la meilleure baguette de tradition française. Un événement d'envergure, organisé sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où 21 boulangers venus de toute la France s'affrontaient dans une compétition exigeante et millimétrée.

Parmi eux, un visage familier pour les Normands : Maxime Davesne, 29 ans, fils de Sophie et artisan derrière la boulangerie Maxime dans la farine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Maxime Davesne, 4e meilleur boulanger de France… et 1er dans le cœur des Normands

Formé sur le terrain, Maxime a obtenu son CAP Boulangerie avant de passer neuf ans comme ouvrier, apprenant les gestes et la rigueur du métier. En ouvrant sa propre boutique au 150 route de Maromme à Mont-Saint-Aignan, il s'est fixé un cap : offrir de la qualité chaque jour à ses clients, avec une passion intacte (et héréditaire !).

Et la réussite est au rendez-vous :

Meilleure baguette Tradition de Seine-Maritime 2025

Meilleure baguette Tradition de Normandie 2025

4e au classement national 2025

Sur Instagram, il raconte : "Après trois jours de compétition intense, nous avons terminé parmi les trois meilleurs de notre groupe de 11 concurrents, et fini quatrième du classement national !"

Un exploit que son père aurait adoré vivre à l'époque… mais en 2001, le concours national n'existait pas encore.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxime dans la farine (@maximedanslafarine)

Un passage de témoin entre passion et transmission

"Je prends le relais. Je vais essayer de tout donner pour rendre fier mon équipe, mon père… Oui, surtout mon père. Pour lui montrer que je suis plus fort que lui maintenant", déclare Maxime dans le documentaire.

Une phrase forte, qui résume bien la transmission artisanale entre générations, les valeurs de travail bien fait, et l'envie d'élever le métier encore plus haut. Aujourd'hui, ce n'est plus juste une histoire de pain : c'est une histoire de lien, de mémoire, et de fierté.

Une boulangerie normande à découvrir

Si vous voulez goûter à cette passion croustillante, direction Maxime dans la farine à Mont-Saint-Aignan (150 route de Maromme, 76130). On n'y vend pas de baguettes de 2001, promis, mais un savoir-faire local qui a conquis les plus grands concours.