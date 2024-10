Bonne table à Caen. Produits frais et bonnes baguettes : le Dwich Klub réinvente les sandwichs

Ce midi, je veux manger rapidement, mais bien ! Alors direction Dwich Klub, nouvelle enseigne de restauration rapide située avenue Henry Chéron à Caen. Le local est plutôt grand pour un fast-food, et l'on retrouve même un étage. De quoi offrir 60 places assises, quand la terrasse est dressée. La décoration est assez sobre, et l'on sent que tout est récent. Pour cause, Lucas Gedeon a ouvert son affaire le 20 août dernier. Après avoir fait ses gammes au restaurant l'Elysée à Hérouville-Saint-Clair, passant d'apprenti à chef en cinq ans, il a décidé de se lancer dans sa propre aventure. "Cela a toujours été l'objectif, mais il ne fallait pas griller les étapes", explique celui qui identifie la restauration rapide comme "ce qui plaît", mais qui savait le marché des "kebabs, pizzas et burgers" bouché.

Des produits frais de saison

Alors va pour un sandwich ce midi. Sur la carte, qui devrait bientôt changer et passer en mode hiver, je retrouve huit propositions. C'est le Korleone qui aura mes louanges, composé d'un steak haché, de pesto vert, de tomates confites, de roquette, et de stracciatella. Comptez 9€ pour le sandwich, et 12,50€ avec une boisson et de très bonnes frites maison. Les recettes les moins chères sont à 8,50€ hors menu, et jusqu'à 10€ pour le Jurassik, avec son steak de veau et son morbier. Je me régale, et profite d'excellents produits qui mettent en valeur "la bonne baguette française", comme me l'indique Lucas Gedeon, qui se fournit chez Feuillette à Mondeville. "J'ai mélangé mes expériences en brasserie et en gastro pour composer mes sandwichs. Tout est fait maison, à l'exception seule du ketchup. Je confectionne même toutes les autres sauces."

Les réalisations de Dwich Klub sont prisées par ceux qui travaillent dans le secteur, et ça se comprend. En plus d'être bon et copieux, c'est très abordable !

7 avenue Henry Chéron à Caen. Ouvert midis et soirs du mardi au samedi, ainsi que le dimanche soir. 02 31 24 61 18.