Normandie. Les conseils de l'observatoire Atmo pour lutter contre le pic de pollution aux particules fines

Depuis quelques jours la Normandie subit une forte dégradation de la qualité de l'air sur tout son territoire. Les compteurs sont au rouge, et l'indice qui mesure la qualité affiche "mauvais", selon l'observatoire Atmo Normandie. En cause : les particules fines. Mais à quoi cela est-il dû ? Réponse de Christelle Bellanger, responsable dans ce même observatoire : "Elle est liée aux activités humaines, donc automobile, industrielle, agricole, ou encore le chauffage au bois."

Des comportements à adopter

Ces facteurs sont "aggravés par de fortes pressions atmosphériques, de faibles vents et des températures froides", explique Christelle Bellanger. Par conséquent, la pollution a du mal à se disperser et en parallèle. Autre conséquence, cette fois-ci pour les publics sensibles (personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes qui ont des maladies respiratoires ou cardiovasculaires) : des irritations, gêne respiratoire ou cardiaque, etc. Pour cela il leur faut "éviter les zones où il y a beaucoup de trafic routier, éviter les activités physiques ou sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche) et si elles sentent des difficultés au niveau de leur santé, qu'elles prennent conseil auprès de leur médecin".

Impact sur la santé

La responsable au sein de l'observatoire souligne bien que c'est "la pollution de tous les jours" qui impacte le plus la santé. Selon Santé publique France, en Normandie chaque année, il y a jusqu'à 1 500 nouveaux cas de maladies chez l'enfant et 2 700 chez l'adulte (cancer du poumon, maladies cardiovasculaires…) qui sont en lien avec la pollution de l'air.