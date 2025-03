Alerte pollution en Normandie. Les cinq départements en rouge face à un fort pic de particules fines, découvrez si vous êtes concernés

L'indice de qualité de l'air est aujourd'hui dégradé sur la moitié sud de la Normandie et mauvais sur la moitié nord. La cause principale : l'accumulation de particules fines (PM10 et PM2.5) liée aux activités humaines telles que le trafic routier, le chauffage, l'industrie et l'agriculture.

Les conditions météorologiques, marquées par un temps anticyclonique, des températures nocturnes négatives, des brumes matinales et un vent faible de secteur nord-est, favorisent la stagnation de ces polluants dans l'air.

Tous les départements touchés

L'organisme Atmo Normandie place la Seine-Maritime en rouge (air mauvais) sur l'ensemble de son territoire. L'Eure est quasiment entièrement concernée, à l'exception d'une petite zone en jaune (air dégradé) au sud-ouest. Dans le Calvados, seule une bande autour de Lisieux est en jaune, le reste du département basculant en rouge.

Dans la Manche, la moitié nord est en alerte rouge, tandis que la zone centrale est en jaune jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. Un infime secteur du sud-est reste épargné. Enfin, dans l'Orne, le sud-est est en rouge, le reste en jaune, avec une seule enclave verte au sud-ouest, seule zone rescapée de la région.

Carte de la pollution en Normandie lundi 3 mars. - ATMO Normandie

Une dégradation attendue mardi 4 mars

La situation va empirer dans les prochaines heures. Mardi 4 mars, Atmo Normandie prévoit une qualité de l'air globalement mauvaise sur toute la région. Pratiquement aucune zone ne sera épargnée par la pollution. En Seine-Maritime, le seuil d'information et de recommandation concernant les PM10 pourrait être dépassé.

L'accumulation des particules fines constitue un risque sanitaire. Classée par le Centre international de recherche sur le cancer parmi les principales causes de cancer, cette pollution de l'air contribue également à l'augmentation des maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Carte de la pollution en Normandie mardi 4 mars. - ATMO Normandie

Recommandations pour limiter l'exposition

Face à cette alerte, il est recommandé aux populations les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, asthmatiques) de limiter les activités physiques en extérieur. Il est également conseillé de préférer les transports en commun ou le covoiturage pour limiter les émissions de polluants.

Pour suivre l'évolution de la qualité de l'air en temps réel, rendez-vous sur le site officiel.