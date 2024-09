Rouen. Tentative de braquage dans une pizzeria

La pizzeria Le Milano, rue d'Elbeuf à Rouen, a été victime d'une tentative de braquage dimanche 29 septembre. Vers 23h30, trois individus sont arrivés en voiture. Ils ont braqué le pizzaïolo avec une arme de poing. Ce dernier a reçu un coup de crosse sur le front. Le gérant est intervenu et s'est battu avec les agresseurs qui ont finalement pris la fuite. La police est rapidement intervenue mais n'a pas retrouvé la trace des braqueurs. Leur voiture a été découverte non loin de la pizzeria, incendiée.

Le pizzaïolo et le gérant ont été blessés et pris en charge par les secours. Les malfrats ont tout de même eu le temps de voler les téléphones portables de deux clients et du gérant.