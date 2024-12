Rouen. Ils braquent un bar à chicha, deux jeunes interpellés

Il était 9h22 samedi 21 décembre quand la police a été prévenue qu'un vol par effraction était en cours dans un bar à chicha de la rue de la République à Rouen. A l'arrivée des forces de l'ordre, les deux suspects avaient déjà pris la fuite à pied. Grâce à la vidéosurveillance, l'un (âgé de 18 ans et habitant Canteleu) a pu être interpellé rapidement près de l'Hôtel de Ville. Le deuxième homme (âgé de 20 ans et habitant Rouen) a été arrêté quelques minutes plus tard rue Bourg l'Abbé. Il avait sur lui un sac rempli de billets. Les deux jeunes ont été placés en garde à vue.