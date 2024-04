[Vidéo]. Skyrope, une nouvelle activité de Skypark au Viaduc de la Souleuvre

Les amoureux de sensations fortes vont apprécier la nouvelle activité de Skypark Normandie. Après un saut à l'élastique, une balançoire géante et une tyrolienne de 400m, c'est un saut pendulaire qui est proposé au Viaduc de la Souleuvre. Skyrope, le nom de cette nouvelle activité, propose un saut dans le vide perché à 35m de haut. Au programme, une chute libre au-dessus des arbres et un effet balançoire entre les piles du Viaduc de Souleuvre.

Sensations garanties

Niveau sensation, pour Maxime Monziols, l'un des premiers testeurs : "Ça provoque de l'adrénaline. On a le ventre qui se noue, le cœur qui bat. C'est comme une balançoire quand on est enfant, c'est juste que c'est plus haut et pour les grands." Une sensation similaire au saut à l'élastique, mais un effet différent : "Il y a beaucoup moins de chute libre, mais il y a une prise de vitesse impressionnante sur l'effet pendulaire", explique Maxime Monziols.

Une ouverture au public pour le 25 mai

Pour le grand public, il faut patienter un peu avant de profiter de l'activité. Comme le développe Mickaël Mulot, directeur du Skypark Normandie : "Maintenant que tout fonctionne, on veut faire des tests sur différents types de saut. Comme pour le saut à l'élastique, on veut proposer des sensations multiples avec des départs en courant, des saltos et autres. Mais on doit aussi former nos équipes qui sont jeunes et qui ont commencé il y a quelques semaines."

Dans l'idéal, le Skypark aimerait ouvrir l'activité pour le samedi 25 mai.