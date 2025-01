Manche. Le Marité a une nouvelle cloche

"Elle sonne en Ré5, elle fait 31cm de diamètre et pèse 17kg", présente le directeur de la fonderie Cornille-Havard, Paul Bergamo. Son entreprise a fondu la nouvelle cloche du Marité, le dernier terre-neuvier français dont le port d'attache est Granville. Le fondeur normand a l'habitude de produire des cloches pour les bateaux, car c'est un équipement important. "C'est une obligation légale pour tous les bateaux qui naviguent en eaux internationales d'avoir une cloche", précise-t-il.

Une cloche qui sonne le renouveau

La cloche a été offerte par l'association des amis du Marité. L'ancienne s'est fendue en 2023, lors de l'année du centenaire. Il lui en fallait donc une nouvelle. Elle a été fondue en même temps que la nouvelle cloche d'un autre trois-mâts français : le Belem. Cette nouvelle cloche est aussi le signe d'un nouvel espoir. "Elle nous donne un espoir, que le Marité puisse à nouveau l'accueillir, puisque le bateau est immobilisé à Port-en-Bessin, avec une grave atteinte de champignon, de type mérule, qui a atteint la partie basse du bateau et la proue. Le but aussi, pendant cette année et encore pour une année ou deux, c'est de collecter des fonds", assure Philippe Hamel, le secrétaire de l'association des amis du Marité. Le projet est estimé à plus de 3 millions d'euros.

Pratique. Il est possible de faire un don pour la rénovation du Marité, via la Fondation du Patrimoine, qui aide déjà le navire.