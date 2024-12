[Photos] Manche. 3,2M€ pour sauver le Marité, dernier terre-neuvier français : "Nous voulons que ça prenne une ampleur nationale" 

C'est un bateau emblématique, attaché au port de Granville. Le Marité, entre les mains du chantier naval Bernard à Port-en-Bessin-Huppain depuis plusieurs mois maintenant, est mal en point. Un champignon l'endommage très sérieusement, et après huit mois d'investigation, les experts en ont conclu que 3,2 millions d'euros hors taxe seraient nécessaires pour le sauver.

"On connaît la situation financière des collectivités", avance Marie-Pierre Fauvel, présidente du GIP Marité, Groupement d'intérêt public. Alors elle fait appel à la générosité des particuliers. Une collecte a été créée, et récoltait, jeudi 19 décembre, un peu plus de 30 000€ grâce à 230 donateurs.

Un coup de pouce à 10 000€

En plus, le 19 décembre, le GIP Marité a signé un partenariat avec la Fondation du patrimoine, qui en a profité pour lui remettre un chèque de 10 000€. "L'objectif, c'est d'avoir une ampleur nationale concernant ce sauvetage", explique Jean Morin, président du Département de la Manche. Marie-Pierre Fauvel voit même plus grand et imagine une portée "internationale".

Epris de l'histoire romanesque de ce dernier terre-neuvier français, qui a fêté son centenaire l'an passé, Jean Morin fixe d'abord le cap du million d'euros, "qui permettra dans un premier temps d'enclencher les travaux". Ensuite, il souhaite "se tourner vers le mécénat fort".

Un plus gros don à venir ?

Jean-Pierre Husson, délégué départemental de la Fondation du patrimoine, juge "naturel" d'accompagner ce projet de restauration. D'ailleurs, la Mission patrimoine avec Stéphane Bern a rendu son verdict hier, adjugeant par exemple 300 000€ à l'église Saint-Paul de Granville. Alors, est-il envisageable que le Marité en soit bénéficiaire en 2025 ? "Je vais être très prudent, car la Mission patrimoine n'a pour objet que le patrimoine immobilier, et le Marité fait partie du mobilier. Théoriquement, il ne peut pas souscrire", affirme Jean-Pierre Husson, qui ne manque pas d'ajouter, dans un large sourire "les choses peuvent évoluer, sait-on jamais".

Pour accéder à la collecte de dons, cliquez ici. Les dons sont défiscalisés de 66% pour les particuliers, et 60% pour les entreprises.