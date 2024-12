Pays Saint-Lois. Un poids lourd percute un pylône électrique

Un accident s'est produit dans la Manche vers midi, mercredi 11 décembre. A Canisy, au lieu-dit Le Hardichon près de Saint-Lô, un poids lourd a violemment et frontalement percuté un pylône électrique. Il transportait des marchandises. Le pare-brise est en morceaux et la caisse à l'arrière du camion n'a plus de toit. Le poteau électrique s'est retrouvé au milieu de la remorque.

Les équipes d'Enedis sont intervenues pour sécuriser la zone. La circulation a été bloquée le temps de l'intervention des secours.