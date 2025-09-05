Environnement. Déchets de Dollemard, électrification du port : le prince Albert II de Monaco s'inspire du Havre

Le prince Albert II de Monaco était au Havre jeudi 4 septembre. Il a passé sa journée dans la cité Océane. Un déplacement de travail autour de la protection des océans. Le souverain monégasque est très engagé dans la protection de l'environnement. Il a d'ailleurs créé une fondation qui porte son nom.

Les anciennes décharges Dollemard

Le prince Albert II de Monaco a pu profiter d'un petit bain de foule dans le hall de l'Hôtel de ville du Havre. - Gilles Anthoine

Dans la matinée, le prince a visité le chantier de traitement des déchets des anciennes décharges de Dollemard, une véritable verrue dans le paysage havrais. Ces anciennes décharges étaient situées en haut de falaises et désormais les déchets se déversent dans la mer. Il a fallu des années d'études pour savoir comment les retirer. Le chanter vient de débuter et va coûter plus de 37 millions d'euros.

De quoi inspirer le prince Albert II. "Les enjeux sont les mêmes, trouver les solutions les plus durables possibles. J'ai vu sur ce chantier de Dollemard comment tenter de restaurer des décharges avec un volume considérable de déchets qui n'auraient jamais dû être déposés au pied des falaises. Nous, c'est un autre problème. C'est un problème de traitement des déchets, même s'ils sont moins importants, et de valoriser ces déchets d'une façon le plus écoresponsable possible."

Electrification des quais

Le prince Albert II de Monaco a signé le livre d'or de la ville. - Gilles Anthoine

Autre point d'intérêt pour le prince, les travaux de raccordement électrique des navires à quai. C'est une des solutions pour décarboner les ports. Quand un navire arrive à quai, il peut couper ses moteurs et se brancher à l'électricité. Cela demande des installations spécifiques, assez puissantes. Le port du Havre est en train d'équiper son terminal croisière.

"Ce sont des enjeux liés à l'énergie. Nous sommes aussi en pleine phase d'électrification du port d'accueil des navires de croisière à Monaco. C'était extrêmement intéressant pour moi de voir ce qui est fait au Havre, même si ce sont de plus grosses unités que celles que nous pouvons accueillir à Monaco. C'est le même principe. Il faut pouvoir avoir l'approvisionnement électrique. Depuis quelques années, c'est possible à Monaco. On est donc en train de le faire. C'est très important."

Visite aussi culturelle

Le prince Albert II de Monaco a aussi participé le midi à la cérémonie d'hommage en mémoire des employés municipaux victimes des bombardements de septembre 1944. Il a ensuite pris part à un déjeuner de travail avec des acteurs économiques de la région havraise et notamment du secteur portuaire.

Le prince Albert II de Monaco a participé à la cérémonie en mémoire des employés municipaux victimes des bombardements de septembre 1944. - Gilles Anthoine

L'après-midi a été plus culturel. Le prince a visité quelques lieux emblématiques de la cité Océane : l'église Saint-Joseph, l'appartement témoin Perret et le Muma (musée André Malraux). Le souverain est un féru d'art.