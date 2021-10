Port du Havre. L'électrification des quais pour des croisières plus vertes

C'est l'une des solutions pour rendre la croisière plus verte : l'électrification des quais. HAROPA a annoncé le vendredi 24 septembre avoir lancé ces travaux dans le port du Havre. L'objectif est de permettre aux navires de se brancher à une source d'électricité terrestre pendant leurs escales dans la cité Océane.

Le hangar 13, situé Pointe de Floride, sera aménagé pour accueillir des équipements de distribution haute tension ainsi que des systèmes de conversion pour adapter le courant aux besoins des navires. Un réseau de câbles enterrés sera mis en place jusqu'à des véhicules équipés d'un bras articulé permettant d'amener cinq prises de courant, pesant 15 kilos chacune, jusqu'aux navires.

Électrification des quais. - HAROPA PORT

Le raccordement au réseau de distribution d'électricité nécessite d'importants travaux : la pose de trois câbles haute tension sur trois kilomètres et l'ajout d'un transformateur 40 MW au Poste Source. Ce chantier, réalisé par Enedis, se terminera en 2022. L'électrification du quai Pierre Callet sera opérationnelle dès la saison 2023. Les quais Joannès Couvert et Roger Meunier seront achevés pour 2024 et 2025. Il s'agit là d'un investissement de 20 millions d'euros avec un soutien de plus de 11 millions par le Plan de relance.

Pour le reste du port, l'électrification des quais de Port 2000 se déploiera à horizon 2028, suivant le protocole d'accord signé le 21 juin 2021 entre les cinq ports du nord de l'Europe : Anvers, Hambourg, Rotterdam, Bremerhaven et HAROPA.