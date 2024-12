Décharges de Dollemard au Havre. Facture, méthode, travaux… Tout savoir sur ce gigantesque chantier qui se précise enfin

Au Havre, le titanesque chantier d'évacuation des décharges de Dollemard se précise. D'abord, la facture s'affine : il faudra environ 37 millions d'euros pour traiter la zone centrale, la plus vaste et celle qui s'érode le plus vite. Elle comprend 205 000m3 de déchets, accumulés des années soixante aux années quatre-vingt-dix et qui s'effritent, dans la mer, depuis 30 ans. C'est le groupe français Tersen, spécialisé dans le traitement des déchets de chantier et des terres polluées, qui sera à la manœuvre, dès l'an prochain. Ce chantier hors norme sera mené à la fois en haut et en bas de la falaise.

Une plateforme en haut, une autre en bas

La plateforme du bas permettra d'analyser et de trier les déchets. Les matériaux grossiers et inertes, c'est-à-dire non polluants, comme les briques ou le béton, seront laissés sur place. Les autres matières seront remontées par une grue. L'enjeu, c'est notamment de traiter les micros plastiques : le chantier test mené en 2021 sur place a montré qu'ils étaient nombreux dans cette partie centrale de la décharge.

Une fois en haut, une seconde plateforme permettra de trier rigoureusement ces déchets et de les envoyer, par la route, vers des centres de recyclage. Cela signifie de nombreuses allées et venues de poids lourds, le temps des travaux, prévus de 2025 à 2028.

120 piscines olympiques de déchets

Une seconde tranche est envisagée ensuite, pour traiter la zone nord de Dollemard. Au total, sur la zone centrale et la zone nord de Dollemard, il faut traiter plus de 300 000m3 de déchets, l'équivalent de 120 piscines olympiques.

Comme il s'y était engagé, l'Etat, à travers son agence de la transition écologique, l'Ademe, financera une grande partie des travaux : 22M€ sur les 37,3M€ nécessaires pour la première tranche. La Région Normandie devrait également apporter un financement de 3,7M€. La Ville du Havre prendra en charge les 11,6M€ restants.