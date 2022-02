Près du Havre. Décharge de Dollemard : l'Etat paiera 50 % de la note

C'est "une scorie du passé" qui sera bientôt effacée, veut croire le maire du Havre, Edouard Philippe. La décharge de Dollemard sera traitée avec l'aide de l'Etat, qui s'engage à financer 50 % du chantier de résorption, sans plafond. "Cette prise en charge n'est pas plafonnée, car nous connaissons la difficulté à évaluer le coût total, souligne Bérangère Abba, secrétaire d'Etat à la biodiversité, qui s'est rendue sur place vendredi 18 février. Dollemard est clairement un site pilote qui va éclairer les chantiers à venir." La décharge havraise fait partie des 55 sites littoraux identifiés par l'Etat comme prioritaires, à résorber dans les dix prochaines années. Et même des trois décharges à traiter dès 2022.

Avant la fin du mandat

Pour le moment, la solution technique n'est pas encore déterminée : enlèvement, endiguement, etc. En pied de falaise, 300 000 à 400 000 m3 de déchets ont été déversés sur 1 km de long, entre les années 1960 et 1990. Un chantier expérimental mené cet été a permis d'en savoir plus sur leur nature : beaucoup de gravats liés au BTP, mais aussi de la ferraille, du plastique, du bois traité, des pneus. La décharge présente des risques environnementaux, pyrotechniques, liés à l'amiante. Elle est, en outre, située à 1,5 km des premiers accès.

"Le chantier test [d'un montant de 1 140 000 €] a permis de traiter 1 % du volume", rappelle Edouard Philippe. Impossible, à l'heure actuelle, d'affirmer quand auront été réalisés l'ensemble des travaux, mais le maire formule l'espoir "que la question puisse être réglée d'ici la fin du mandat municipal". Quant au coût total, des expertises ont permis d'estimer "un montant approximatif" de 15 millions d'euros.