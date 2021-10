Le Havre. Un test pour évacuer les déchets des anciennes décharges de Dollemard

Le Havre poursuit ses études visant à réhabiliter les anciennes décharges de Dollemard. La Ville a lancé un premier test grandeur nature de tri des déchets pour étudier les meilleures solutions techniques. L'opération s'est déroulée du mardi 28 au jeudi 30 juillet. Elle a été confiée au groupement d'entreprises Biogénie/Gendrot. L'objectif est de déterminer la nature de la pollution des sols et des déchets présents. Les résultats de l'étude sont attendus en novembre. Environ trente big bags de matériaux ont été prélevés dans les bourrelets contenant des déchets plastiques, au pied des falaises. Le matériel d'investigation a été transporté par barge depuis le port de plaisance. Les big bags ont été évacués par hélicoptère jusqu'au site d'Aquacaux puis transportés par camion vers une plate-forme de tri et de valorisation de matériaux. Au regard de l'instabilité des terrains en bas de falaise, du risque de découverte d'obus ou de la présence possible de matériaux amiantés, l'opération a nécessité la prise en compte de mesures de sécurité spécifiques.

Le matériel a été déposé grâce à une barge. - Ville du Havre

Trente bigs bags ont été prélevés. - Ville du Havre