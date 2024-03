Manche. Des coiffeurs de rue solidaires arrivent à Cherbourg pour les plus démunis

La solidarité n'a pas de prix. Mercredi 20 mars, des maraudes de coiffure sont organisées à Cherbourg par l'association "Coiffure du Cœur". L'objectif est de proposer en équipe des coupes de cheveux et tailles de barbe aux plus démunis et sans-abri autour d'une boisson chaude ou fraîche et d'une collation.

Une association présente dans 14 villes

A Cherbourg, le rendez-vous est donné à partir de 18h30 près de la Chaudrée, restaurant solidaire situé au n° 9, rue de Colmar, puis vers 20h, place Divette. L'association repose sur trois mots : servir, sourire et s'aimer. Une rencontre entre Solène Chériaux, coiffeuse à Cherbourg, et Hélène Boiron, présidente de l'association basée à La Seyne-sur-Mer dans le Var, a permis la mise en place de cette maraude.

Des coiffeurs mobilisés pour les plus démunis et les sans-abri.

"Nous sommes maintenant présents sur 14 villes : La Seyne-sur-Mer, Toulon, Hyères, Marseille, Tarbes, Avignon, Montpellier, Vienne, Lyon, Roanne, Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône, Paris et Cherbourg", confie Hélène Boiron, présidente de l'association. "Nous sommes plus de 40 coiffeurs et une dizaine de bénévoles en soutien pour offrir nos services en salons de rue le soir dans les centres-villes." Les maraudes de coiffure seront mensuelles.

Renseignements auprès d'Hélène Boiron par téléphone au 06 74 36 84 68. Site : Coiffure du Coeur.