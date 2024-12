Caen. Le service Vélolib se renforce et devient 100% électrique

Quatre cents nouveaux Vélolib vont être déployés sur le territoire de Caen la Mer. L'offre va évoluer dès janvier 2025, et tous les vélos seront désormais électriques. Depuis début décembre le changement commence à s'opérer, et le service est progressivement interrompu. Les abonnés seront indemnisés (deux mois offerts).

Soixante stations vont être implantées sur le territoire, 24h/24 et 7j/7, et treize communes couvertes par le réseau. Une application va accompagner ce renouvellement, permettant de trouver un vélo à proximité, le réserver… Les tarifs demeurent inchangés, à 1€ de l'heure ou 24€ par an et 1h offerte à chaque déverrouillage. Toutes les informations sur le site twisto.fr.