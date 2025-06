Caen la Mer. Gratuité des transports en commun : des centaines d'étudiants éligibles dès juillet

Le débat sur la gratuité des transports en commun s'empare de plusieurs villes, certaines sautant le pas. Si ce n'est pas à l'ordre du jour au sein de Caen la Mer, la communauté urbaine et Twisto renforcent leur politique de mobilité solidaire à compter du 1er juillet. L'abonnement annuel au réseau de transports en commun sera entièrement gratuit à destination des étudiants de 18 à 28 ans, boursiers des échelons les plus bas, les échelons 5, 6 et 7.

"Cela représente environ 10% des étudiants, soit 2 200 personnes", précise Nicolas Joyau, président de Caen la Mer. Cette mesure "soutient le pouvoir d'achat étudiant tout en encourageant l'usage des transports en commun".

Aujourd'hui, la gratuité du réseau existe pour différentes franges de la population. Les retraités non imposables y ont accès, tout comme les chercheurs d'emploi qui gagnent chaque mois moins de 150% du RSA, ainsi que les porteurs de handicap. Actuellement, 8 500 personnes bénéficient d'un abonnement gratuit.

• A lire aussi. Autour de Caen. Transports en commun : Twisto Flex étend son service à quatre nouvelles zones dès le 30 juin