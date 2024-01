Caen. Transports en commun gratuits : pour ou contre ?

Plusieurs grandes villes de France ont sauté le pas mais à Caen et dans l'agglomération, la gratuité des transports en commun divise. Si la communauté urbaine propose une navette gratuite dans le centre-ville de Caen (600 voyageurs par jour) et quelques opérations éphémères, son président, Joël Bruneau reste ferme sur le sujet. Il dit non à une gratuité totale. Plusieurs élus avancent leurs arguments.

Joël Bruneau, maire de Caen : CONTRE

"Le frein n'est pas dans le prix du ticket. Ce qui pousse les habitants à prendre le bus ou le tram plutôt que la voiture, c'est la qualité de ces transports (fréquence, rapidité). Cela demande des investissements importants qu'il faut être en capacité de financer. On préfère garder les recettes de billetterie, soit environ 15 millions d'euros par an, pour investir pour demain et moderniser les transports. La gratuité capterait ceux qui se débrouillent déjà sans la voiture et qui sont à pied ou à vélo. Je précise que sur les dix dernières années, l'usage de la voiture a diminué de 10% à Caen et dans l'agglo."

Lionel Marie, maire de Blainville : POUR

"Il faut être cohérent avec la démarche de réduction des gaz à effet de serre et faire en sorte que le mode de déplacement des habitants évolue. Attention, on ne peut pas passer du jour au lendemain du service actuel à la gratuité pour tout le monde. La gratuité complète ne doit pas se faire au détriment des investissements. Par exemple, à Rouen (lire plus loin), les transports sont gratuits le samedi, c'est une idée intéressante. Les transports sont gratuits aussi durant l'été. A Blanville, le problème ce n'est pas tant le prix des transports mais plutôt l'offre. On est très mal desservi."

Damien De Winter,

maire de Giberville : POUR

"Je suis pour une gratuité partielle. La priorité est de se concentrer sur les jeunes (-25 ans) car à côté, il faut que l'on développe l'offre avec davantage de bus. Cela a un coût. La jeune génération est sensible à la cause environnementale, il faut leur donner de bonnes habitudes pour plus tard. Il faut faire des études pour évaluer la place de la voiture par rapport aux transports. Si l'on n'augmente pas l'offre, la rapidité et les horaires de bus, la gratuité ne sert à rien."

Rodolphe Thomas,

maire d'Hérouville : CONTRE

"Il faut investir pour l'avenir pour dynamiser notre territoire. Rendre ces investissements gratuits serait une ineptie. Il faut être raisonnable au tout gratuit car proposer de nouveaux services de transport a un coût. Rien n'empêche d'avoir un regard bienveillant sur l'ensemble des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer. On doit aider les plus démunis. On peut aussi proposer des opérations sur un week-end pour inciter les gens à prendre le bus ou le tram."

Michel Patard-Legendre,

maire d'Ifs : CONTRE

"J'ai toujours été réticent à un service gratuit. Un certain nombre de bénéficiaires (personnes âgées, demandeurs d'emploi…) peuvent déjà profiter de tarifs adaptés. Quand il y a de gros événements qui drainent du monde dans le centre-ville de Caen, pourquoi pas proposer le transport gratuit. Cela permettra de réduire la circulation des voitures."