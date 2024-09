Spots incontournables. Où prendre votre plus beau cliché du côté de Caen ?

Qui dit vacances dit aussi souvenirs… Pour immortaliser les bons moments que vous passez entre amis, en famille ou en amoureux, la rédaction vous glisse quelques idées de spots incontournables à prendre en photo à Caen ou dans l'agglomération. Nature, bâtiments patrimoniaux, centre-ville… Le territoire regorge de jolis sites.

Nature ou centre-ville

Si vous êtes en forme et que vous n'avez pas peur de grimper quelques marches, direction la Colline aux oiseaux. En entrant dans le parc, prenez sur la gauche pour atteindre le panorama. A cet endroit, vous aurez une vue sur l'ensemble de la ville de Caen à 180°. Si vous voulez prolonger le plaisir dans la nature, quoi de mieux qu'une belle photo sur le sentier balisé, le long de l'Orne. Entre Louvigny et Caen, vous pourrez apercevoir de belles maisons qui longent l'eau. Enfin, impossible de visiter Caen sans passer par l'hôtel de ville. Un selfie devant l'une des plus belles mairies de France vous fera flamber devant les copains !