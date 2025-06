Caen la Mer. Bus vers la plage, plus de vélos… Quelles nouveautés sur le réseau Twisto ?

La période estivale s'accompagne de nombreux changements chez Twisto. Si l'offre Twisto Flex s'étend largement et le réseau devient gratuit pour de nombreux étudiants, l'offre évolue aussi concernant le tramway, certains bus, les vélos, et les voitures partagées.

Un accès direct à la plage

La ligne 12 relie désormais la gare SNCF de Caen à la côte, en passant par l'université, Hérouville-Saint-Clair, Ouistreham, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer, puis Lion-sur-Mer. La ligne se veut plus fréquente, plus directe et plus pratique. En juillet et août, l'offre est même encore plus renforcée avec des bus articulés et une fréquence plus importante.

Des tramways qui roulent plus tard

Pour s'accorder avec le dernier train qui entre en gare en provenance de Paris, à 0h35 chaque dimanche soir, les derniers départs des différents tramways sont reculés "afin de faire en sorte que chacun puisse rentrer en tram, même en anticipant un retard du train", précise Jean-Baptiste Tailleux, directeur de RATP Dev Caen la Mer.

L'offre Véloloc s'étoffe

Depuis le 1er janvier, les vélos en libre-service sont pris d'assaut. Chaque semaine, ils permettent entre 12 000 et 13 000 trajets au sein de la communauté urbaine Caen la Mer. "13 500 utilisateurs sont inscrits, contre 700 auparavant", promet le directeur. Si RAPT Dev doit densifier les stations dans les mois à venir, et faire de la sensibilisation pour éviter que certains ne montent à deux, trois, voire quatre sur un seul vélo, l'offre est d'ores et déjà renforcée. 20 vélos-cargos et 10 vélos longtail, avec une plateforme arrière renforcée, rejoignent la flotte.

Plus de voitures

Depuis le 28 avril, neuf nouvelles stations pour Twisto Auto sont entrées en service. 17 véhicules roulent désormais, bientôt rejoints par deux nouvelles voitures électriques. Depuis le 1er janvier, plus de 50 000km ont été effectués grâce à Twisto.

Ce qui change concernant les bus

Enfin, la ligne 5 est prolongée jusqu'à Biéville-Beuville, jusqu'au nouveau terminus Biéville Stade. Elle remplace la ligne 22. Il y aura également plus de bus.

Entre Bénouville et Colleville-Montgomery, les habitants pourront profiter de la ligne 22, remplaçant la ligne 12. En semaine, elle passera toutes les heures. Cette ligne ne dessert plus Périers-sur-le-Dan.