Autour de Caen. Transports en commun : Twisto Flex étend son service à quatre nouvelles zones dès le 30 juin

Le président de Caen la Mer Nicolas Joyau entend "toujours améliorer l'offre de transports en commun", mettant l'accent "notamment dans le périurbain". Les nouveautés présentées par Twisto et en service à compter du 30 juin vont dans ce sens. Twisto Flex s'étend à quatre nouvelles zones du territoire de la communauté urbaine.

Comment ça fonctionne ?

Une partie du territoire est découpée en une zone. A l'intérieur, l'usager peut, en réservant en ligne ou par téléphone, sous réserve de disponibilité, voyager librement vers un autre arrêt de la zone, ou un arrêt de correspondance pour rattraper le réseau "principal" de Twisto. Ceci étant au prix classique d'un voyage. "L'usager n'est pas obligé de repasser par le centre-ville de Caen pour voyager, pour éviter le fameux réseau étoilé", détaille Jean-Baptiste Tailleux, directeur du réseau Twisto pour RATP Dev.

Ainsi, pour aller par exemple de Périers-sur-le-Dan à Ouistreham, qui font désormais partie de la zone Flex 5, pas besoin de passer vers Caen. Dans les deux zones existantes, la zone Flex 1 et la zone Flex 2, désormais baptisée zone Flex 3, l'utilisation des transports en commun a été multipliée par 3,5, et même par 10 le dimanche ! Cela représente 1 300 voyages par mois "et ça ne cesse de croître." Peut-on dire que Twisto Flex est une sorte de taxi, mais moins cher ? "Oui, répond le directeur. Au prix de 1,60€."

Pour qui ?

Le public est majoritairement scolaire. "Ça permet aux jeunes d'aller au sport, sans que papa et maman soient disponibles", illustre Jean-Baptiste Tailleux. Ensuite, les déplacements domicile-travail sont assez plébiscités.

Jean-Baptiste Tailleux Impossible de lire le son.

Quelles sont les nouvelles zones ?

La désormais zone Flex 2 s'étend sur les communes Bretteville-sur-Odon, Eterville, Louvigny, Mouen, Tourville-sur-Odon et Verson. La ligne 37 est à présent supprimée, et la ligne 32 ne dessert plus Mouen et Tourville-sur-Odon.

La zone Flex 4 fera voyager les usagers à travers Sannerville, Troarn, ainsi que dans les zones d'activités de Démouville et de Giberville.

La zone Flex 5 remplace la ligne 33 et les services Résago 2 et 5, des lignes sur réservation qui sont supprimées. Elle concerne les communes de Ouistreham Riva-Bella, Mathieu, Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer, Colleville-Montgomery, Bénouville, Périers-sur-le-Dan et Saint-Aubin-d'Arquenay.

La zone Flex 6 remplace la ligne 23 à Villons-les-Buissons. Elle s'étend du Fresne-Camilly, à Thaon, à Rosel, à Rots, et donc à Villons-les-Buissons.

Il est à noter que ces services viennent en complément du réseau scolaire, et ne s'y substitue pas.