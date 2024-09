Caen la Mer. La RATP va désormais gérer les transports, quels vont être les changements ?

Une filiale de la RATP va désormais gérer les transports de Caen et son agglomération. "RATP Dev" remplacera Keolis le 1er janvier 2025. Après un appel d'offres, la filiale a été retenue. Objectif : passer de 24 millions de passagers aujourd'hui à 29 millions d'ici cinq ans.

Des changements échelonnés

Début janvier, la passation va s'opérer avec comme seule modification visible que "chaque bus de transport scolaire sera équipé de ceintures de sécurité", annonce Nicolas Joyaux, président de Caen la Mer. Ensuite, 40 nouvelles stations, dotées notamment de 400 vélos électriques, mais aussi 5 nouveaux véloparks et 20 voitures en autopartage seront développés en plus pour Twisto Auto.

D'autres changements de plus grande ampleur vont s'opérer par la suite. Dès juillet 2025, quatre nouvelles zones seront couvertes par le service Twisto Flex (une offre de déplacement à la demande). Il y aura un renforcement de la desserte sur le littoral avec la ligne 12, et les trams circuleront plus tard le dimanche soir pour permettre aux étudiants de rentrer chez eux après le week-end.

Le nouveau tramway

En juillet 2028, le nouveau tramway sera livré. Son tracé est déjà fixé, et le tram va s'accompagner d'une offre de bus renforcée et de correspondances optimisées entre bus et tramway, pour davantage de connexions.

Autre nouveauté, le réseau sera plus accessible pour les personnes en situation de handicap, mais aussi innovant : les usagers pourront payer leur ticket par carte bleue fin 2025. Le prix du ticket de bus quant à lui reste inchangé, toujours à 1,60€ pour une heure. Enfin, bonne nouvelle, les 700 employés du réseau "seront repris dans des conditions sociales normales'', conclut Nicolas Joyaux.