Calvados. Uber Eats débarque dans une nouvelle ville : quatre restaurants partenaires pour le moment

Bonne nouvelle pour les Falaisiens : Uber Eats est en service dans la commune à compter de ce jeudi 24 avril. Pour le moment, quatre établissements sont partenaires. Les habitants peuvent ainsi commander leurs repas et se faire livrer chaque jour entre 11h et 14h30, et entre 18h et 23h chez McDonald's, Sushi Senko, l'Atelier Food, ainsi que Chez Poto.

De ce fait, Uber Eats couvre désormais 70% de la population du Calvados. Le service est déjà disponible dans huit autres agglomérations. "Ces prochaines semaines seront consacrées à l'élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et à l'extension de notre zone de livraison", explique Maxime Delevaux, responsable du développement d'Uber Eats en France.