Bonne table à Caen. Chez Poto, de savoureux burgers

Déjà implanté à Evrecy, puis à Falaise, Cyril Pinson a décidé d'exporter son concept de burgers à Caen. Chez Poto est installé rue de Geôle depuis le début du mois de novembre. "Nous avons fait nos armes dans de plus petites villes, et on s'est dit qu'on pouvait apporter de bonnes choses ici, avec de l'originalité", glisse le gérant. La concurrence est rude dans ce coin du centre-ville, où se trouvent plusieurs fast-foods, dont le géant Burger King. Je pousse tout de même les portes de l'établissement pour déjeuner, et me retrouve tout de suite au comptoir afin de commander. Différents burgers s'offrent à moi, ainsi que deux choix de hot-dogs.

Des recettes récompensées

Mes yeux s'arrêtent tout de suite sur le Maya, qui dispose de la mention "burger primé 3e au Festival de la Viande 2023". Il est composé d'une sauce salsa maison, d'un steak façon boucher, de cheddar affiné, de guacamole maison, et de… Doritos. Par précaution, je demande au chef s'il pique. "Oui, quand même", me répond-il. Frileux, je passe mon tour, et opte pour l'Oriental, avec son pain bio, steak façon boucher, merguez, poivrons et courgettes grillées. Le tout est proposé dans un menu avec des frites et une boisson pour 13,80€. Seul, le burger est à 9,80€.

Le burger l'Oriental.

Je m'installe ensuite à table, et découvre une pièce décorée par une fresque géante. Un sous-sol propose une salle plus intimiste, de quoi porter le total à 30 places assises. Me voilà servi, je peux déguster mon repas. Le burger est délicieux, servi bien chaud, et les frites sont excellentes. "Elles sont maison", affirme fièrement Cyril Pinson, qui les cuit deux fois. "C'est meilleur comme ça", promet celui qui a tenu pendant de nombreuses années un food-truck. D'ailleurs, il n'hésite pas à me proposer, ainsi qu'aux autres clients, une deuxième tournée de frites. Mais ma portion était suffisante, alors je reste raisonnable. Me voilà rassasié, et prêt à aborder ma deuxième partie de journée.

Pratique. 41 rue de Geôle. Ouvert tous les jours, midis et soirs. Tel : 06 83 75 37 35.