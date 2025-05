Bonne table à Caen. Amanti, pour les amoureux de pizzas sur la côte

La météo, avec une chute brutale des températures et le retour du vent, n'est pas très estivale, mais me voilà sur la côte pour déjeuner. Heureusement, l'ambiance chaleureuse de ce restaurant aux pierres apparentes me réconforte. Depuis vendredi 2 mai, Léa Filotti et Paul Lecoeur sont à la tête d'Amanti, qui remplace à Lion-sur-Mer le restaurant La Plage. "Amanti, ça signifie les amoureux en italien", renseigne celle qui est en salle lors de ma venue. Et ici, le produit dont on est amoureux, c'est la pizza ! "C'est un produit que l'on aime manger, argue la cogérante. Nous avons tous les deux suivi une formation de pizzaïolo." Et la cuisine plaît tellement aux deux gérants qu'ils alternent leur rôle chaque mois. En juin, Léa Filotti passera derrière les fourneaux, et son conjoint en salle !

Tous les styles de pizzas

Toutes les pizzas sont proposées à base crème ou tomate, et les prix oscillent entre 12,50€ pour la Régina, et 19,90€ pour la Tartufo. Vous retrouverez évidemment les propositions classiques, et quelques recettes maisons, comme la Parma, que je choisis, pour 16,90€. Ma pizza est composée de mozzarella, jambon cru italien, burratina, roquette, tomates cerises, et pétales de Parmigianno Reggiano AOP. L'assiette est repartie entièrement vide tant la pizza était savoureuse. La pâte était également très agréable à déguster. "Nous la faisons à la main, ça fait la différence", justifie Léa Filotti. Pour les plus petites faims, un format mezzo-mezzo est disponible : une moitié de votre pizza préférée, accompagnée d'une salade. Me voilà bien repu, je fais l'impasse sur les desserts, tels qu'une panna cotta à 6€ ou un tiramisu à 7€. Durant la pleine saison, le restaurant des deux amoureux sera ouvert sept jours sur sept. Mais pas question de garder porte close l'hiver. "Nous allons même proposer une petite formule à l'ardoise avec un plat du jour, pour les gens du coin", anticipe Léa Filotti.

La pizza Parma.

Pratique. 1 boulevard Carnot à Lion-sur-Mer. Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche. 02 31 96 10 21.