Bonne table à Caen. Un agréable moment d'évasion chez Darna pizzeria

Je me trouve non loin du château de Caen, j'ai besoin de me restaurer, mais il me faut un lieu calme. Après une petite recherche, je suis attiré par le nouveau restaurant Darna pizzeria, qui a ouvert en mai dernier. Il se trouve place Jean Letellier, c'est en centre-ville dans une zone qui n'est pas très passante et cela me convient. Quand j'entre dans l'enseigne, je suis tout de suite sous le charme de la décoration aux couleurs olive. Ces couleurs me rappellent le paysage du Sud et me donnent envie de voyager. Une fois la carte en main, je ne peux pas passer à côté de cette pizza "poulet mariné" à 12,90€ qui me rappelle les barbecues pendant l'été.

Une belle histoire

Une fois servi, je n'ai qu'un mot à la bouche : "Agréable". C'est agréable d'être dans ce lieu qui est calme, avec une musique douce en fond. C'est surtout agréable de retrouver une pizza qui donne envie par ses couleurs et son odeur aux saveurs d'été. En bouche, la pâte est fine, mais pas trop et la garniture est suffisante pour apprécier son goût sans rester sur sa faim.

Cette nouvelle expérience culinaire montre à nouveau les talents d'un chef passionné par son métier. Une passion sûrement découverte il y a 25 ans, lorsque ce dernier a commencé son travail dans la précédente enseigne. Hichem Dahbi le raconte : "J'ai commencé à la plonge dans l'ancienne pizzeria qu'il y avait. Je suis revenu il y a une dizaine d'années pour travailler en tant que pizzaïolo, et quand mon patron est parti à la retraite, j'ai logiquement racheté la boutique." Afin de redonner une jeunesse à l'enseigne, Hichem Dahbi a également développé la cuisine : "J'ai voulu donner une chance à un jeune cuisinier pour permettre aux clients de manger autre chose que de la pizza." Pour déguster un poisson du jour par exemple, il faut compter 17,90€. Pour finir, je me suis régalé avec un pain perdu et sa sauce caramel à 6,90€.

Pizza "poulet mariné".

Pratique. Du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 et le dimanche de 17h à 22h. 12 place Jean Letellier à Caen.