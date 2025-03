Service. Uber Eats enfin disponible à Bayeux : découvrez les onze restaurants partenaires dès aujourd'hui

C'est une bonne nouvelle pour certains habitants de Bayeux et ses alentours. Depuis ce jeudi 13 mars, le service de livraison à domicile de repas Uber Eats est enfin disponible. Déjà présent à Caen, le service l'était aussi dans de plus petites agglomérations du département : Cabourg, Lisieux, Deauville, Honfleur, Vire et Pont-l'Evêque. Pour l'instant, vous pouvez commander auprès de 11 restaurants. Cela va de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, sans limite de commande.

• A lire aussi. Consommation. Uber Eats débarque dans deux villes du Calvados : découvrez les lieux et les restaurants partenaires !

Voici la liste des établissements partenaires :

• Au Fish à Papa (Saint-Vigor-le-Grand)

• Hops Pizza

• Jhonny Rocket

• La broche royale

• La Mie Câline à Bayeux

• Le Fournil de Saint-Loup - Litzellmann

• Le Petit Relais

• Le Gyros Bayeux

• M comme Marie

• McDonald's

• Ronto Pizza