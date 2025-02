Consommation. Uber Eats débarque dans deux villes du Calvados : découvrez les lieux et les restaurants partenaires !

Consommation. Bonne nouvelle pour les adeptes du combo plaid et Netflix : Uber Eats étend son empire et pose enfin ses valises (enfin, ses livreurs) dans deux villes du Calvados. Vous rêviez de vous faire livrer une pizza sans bouger de votre canapé ? C'est désormais possible. Découvrez les villes et restaurants participants.