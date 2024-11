Uber Eats. Le service de livraison de repas débarque à Cabourg

Se faire livrer son repas en moins de 30 minutes à Cabourg, c'est désormais possible. Le 14 novembre dernier, l'entreprise de livraison de repas et courses à domicile Uber Eats a officialisé son arrivée dans la ville et ses communes limitrophes. Six restaurants proposent la livraison, sans minimum de commande de 11h à 14h30 et de 18h à 23h. Il s'agit de : Bricks & Food, Euh la crêpe !, Le Baligan Sushi, Le Bistrot Des Arts, Maison Chaudemanche (Dives-sur-Mer) et McDonald's. De "nouveaux partenariats avec des restaurants" sont en cours, explique Aina Razanajohary, responsable des opérations d'Uber Eats dans le Calvados.

Avec Caen, Deauville, Lisieux, Vire et maintenant Cabourg, 65% de la population du Calvados est couverte par ce service. "L'extension de notre zone de livraison dans le cœur du Calvados" est en cours d'élaboration, pour s'implanter dans de nouvelles villes, conclut Aina Razanajohary.