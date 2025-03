Orne. Uber Eats débarque à L'Aigle : découvrez les 18 restaurants partenaires

Il est en place depuis ce jeudi 20 mars. Le service de livraison de repas à domicile Uber Eats opère désormais à l'Aigle. L'application était déjà présente dans l'Orne dans les agglomérations d'Argentan et de Flers depuis 2022, et celle d'Alençon depuis 2019. Avec cette nouvelle ville, elle couvre ainsi plus de la moitié de la population du département.

"Ces prochaines semaines seront consacrées à l'élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et à l'extension de notre zone de livraison dans le cœur de l'Orne", souligne, dans un communiqué, Maxime Delevaux, responsable de l'expansion d'Uber Eats en France.

Les 18 restaurants partenaires

Les habitants de L'Aigle peuvent depuis jeudi 20 mars se faire livrer de 11h à 14h30 et de 18h à 23h en choisissant parmi les 18 restaurants partenaires suivants :

• Andiamo Pizza

• Aux Délices de Bodrum

• Boulangerie Joubert

• Café Zigana

• Casa Presto Pizza

• ChapChap

• Chez Emek

• Délices Pizza

• Gold'n Bokits

• La Broche

• Le Pacha

• Nueve

• O'PTI' BOURG

• Panda Burger

• Pizza Land

• Royal D'Asie

• Trimegiste

• McDonald's