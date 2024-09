Près de Honfleur. Une réserve de bois prend feu, les pompiers interviennent

Il est 6h50 mardi 3 septembre, lorsque les pompiers des casernes de Honfleur et de Pont-l'Evêque sont appelés pour un incendie. Un feu s'est déclaré dans un garage à La Rivière-Saint-Sauveur, où une réserve de bois était en train de brûler. Deux véhicules et douze sapeurs-pompiers ont donc été envoyés, et sont parvenus à maîtriser l'incendie au moyen de deux lances à eau. Aucune victime n'est à déplorer.