Calvados. De nouvelles places pour les enfants confiés à Vire et à Falaise

Les chiffres sont élevés pour un département de la taille du Calvados : plus de 6 000 jeunes sont suivis par les services de la protection de l'enfance du département. Si une moitié reste à domicile, accompagnée par des éducateurs, l'autre doit être placée. "Un bouclier a sauté pendant le confinement, et il y a eu un nombre de signalements plus important, avec une augmentation de la violence intrafamiliale", regrette Marie-Christine Quertier, vice-présidente du département, en charge du sujet. Deux secteurs étaient mal fournis pour accueillir ces enfants victimes d'une situation familiale difficile : Vire et Falaise. Jeudi 5 décembre, deux Maisons d'enfants à caractère social (MECS) y ont été inaugurés, de 20 places chacune. Celle de Falaise est temporaire, avant qu'une "belle maison, avec un beau jardin" ne soit rénovée pour 2028, glisse Philippe Val, directeur de l'association Œuvre Notre-Dame, missionnée par le Département. "Avant, les enfants du secteur étaient placés sur Caen : ils quittaient leur école, leurs copains, leur club de sport…" relate Marie-Christine Quertier.

Les locaux temporaires de Falaise, avec au fond la maison, qui doit être rénovée, et prête en 2028.

Agés de 2 à 18 ans, les jeunes peuvent donc, grâce à un placement de la MECS en plein centre-ville, rester dans leur territoire, et poursuivre les activités extrascolaires. Il y a à chaque fois la création de 20 emplois pour encadrer le lieu.

Marie-Christine Quertier

Philippe Val tient à apporter une précision : "Les enfants accueillis ici sont des victimes, protégés d'une problématique familiale compliquée. Cela peut aller du couple qui dysfonctionne à des cas très graves, comme des violences sexuelles. Il faut avoir en tête que ce ne sont pas des enfants délinquants, mais bien des victimes."

Le département du Calvados compte désormais douze MECS sur son territoire, et maille l'ensemble du secteur.

Une pièce de la MECS, découpée en deux parties, communicantes, qui accueillent chacune dix enfants.