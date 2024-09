France-Monde. Poser 7 jours de congé pour 28 jours de vacances ? C'est possible cette année grâce aux jours fériés

La fin du mois d'août annonce pour beaucoup la reprise du travail, et la fin des vacances. Alors quoi de mieux que de penser aux prochaines vacances, ou à l'année qui arrive, avec des jours fériés très bien placés. En effet, en 2025, aucun jour férié ne tombe un week-end, ce qui permet de profiter pleinement des ponts et de maximiser vos périodes de repos.

Novembre et décembre 2024 : premières optimisations

Dès la fin de l'année 2024, vous pouvez commencer à optimiser vos vacances. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, tombe un vendredi, offrant ainsi un week-end de trois jours. En posant le lundi 4 novembre ou le jeudi 31 octobre, vous pouvez transformer ce week-end en une escapade de quatre jours.

Mais le mois de novembre vous réserve encore une opportunité ! Le 11 novembre, jour de l'Armistice, tombe un lundi. C'est l'occasion parfaite pour s'offrir un week-end prolongé de quatre jours en posant simplement le vendredi 8 novembre ou le mardi 12 novembre.

Les fêtes de fin d'année 2024

Les fêtes de Noël et du Nouvel An 2024 tombent en milieu de semaine, avec Noël le mercredi 25 décembre et le jour de l'An le mercredi 1er janvier. Pour prolonger vos célébrations, posez deux jours de congé, les 26 et 27 décembre, pour obtenir cinq jours consécutifs de repos entre Noël et le week-end. De même, pour le Nouvel An, posez les 2 et 3 janvier pour bénéficier d'une première semaine de l'année 2025 tranquille, avec cinq jours de vacances.

Calendrier des jours fériés 2024.

Printemps 2025 : la vraie optimisation

Le véritable coup de maître se joue au printemps 2025. En posant seulement 12 jours de congé entre le 22 avril et le 9 mai, vous obtiendrez 23 jours de vacances consécutifs grâce à une combinaison parfaite de jours fériés : le lundi de Pâques (21 avril), le 1er mai, et le 8 mai, qui tombent tous des jeudis ou des lundis.

Calendrier jours fériés 2025.