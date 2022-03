Ussy. Un Calvadosien lance une pétition pour que le 6 juin devienne férié

Le jeudi 6 juin 2019 sera-t-il férié ? C'est le souhait de Bruno Tremblay, habitant de Ussy, commune située près de Lisieux (Calvados), et des 94 personnes qui ont apposé leur signature sur une pétition en ligne postée sur le site Mesopinions. La pétition s'intitule "Pour que le 6 juin soit un jour férié" et a vocation, comme son nom l'indique, à rendre ce jour férié en hommage aux soldats morts pendant le débarquement et à l'importance du débarquement dans la victoire des alliés.

Une pétition adressée au président de la république

Cette pétition est adressée à monsieur le président de la République Emmanuel Macron, monsieur le premier ministre Édouard Philippe et madame la ministre du travail Muriel Pénicaud. Le texte qui accompagne la pétition est celui-ci : "Pour le devoir de mémoire que nous devons avoir envers ceux qui ont combattu pour notre liberté, pour que les générations futures puissent commémorer cette journée qui fut un tournant décisif dans la victoire des alliés face aux nazis il est important que cette journée soit fériée et chômée afin que chacun puisse leur rendre hommage comme il se doit."