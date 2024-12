Restaurant. Découvrez l'addition la plus chère de Normandie ! Les Normands mangent vite, bien, et parfois… très cher

Insolite. En Normandie, on ne traîne pas à table : 1h10 de moyenne pour engloutir son plat et repartir au galop. Mais ne vous fiez pas à leur vitesse, car les Normands savent aussi marquer le coup : une addition record vient de tomber dans les stats de 2024. On fait le tour des chiffres croustillants dévoilés par Sunday.