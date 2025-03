Caen. Prévenir l'insuffisance cardiaque : bientôt des essais cliniques au CHU

Cardiametrics, basé à Grenoble avec une antenne à Ouistreham, a développé une technologie pour prévenir les crises d'insuffisance cardiaque, lorsque le cœur n'arrive plus à pomper efficacement le sang. La société a été cofondée par Rémi Sabatier, cardiologue au CHU de Caen. De quoi rendre logique le fait de réaliser les premiers essais cliniques dans quelques mois dans l'établissement caennais. Plus précisément, la société a mis au point un implant sous cutané permettant de réaliser "de la télésurveillance de patient insuffisant cardiaque", explique Thibault Parmentier, autre cofondateur. "On ne se positionne pas sur les infarctus ou troubles du rythme cardiaque", relate Cindy Michel, en charge de la recherche et de l'innovation. "Mais sur la détection des crises d'insuffisance cardiaque. Les études montrent que les premiers signes apparaissent 30 jours avant l'hospitalisation. Notre but est de les détecter pour que le patient soit pris en charge et ne passe pas par les urgences." Cet implant sera destiné aux patients suivis pour insuffisance cardiaque. Une commercialisation est espérée en 2028.

