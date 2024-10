Caen. Une campagne de vaccinations gratuites au CHU

Une opération gratuite et sans rendez-vous. Lundi 4 novembre, le CHU de Caen vous donne rendez-vous pour une journée d'information dans le cadre de la campagne 2024 contre la grippe. Des stands seront installés par le centre de vaccination, mais vous aurez également la possibilité de vous faire vacciner gratuitement et sans rendez-vous.

Pour les personnes qui souhaiteraient aller au CHU de Caen, il faut se rendre dans le hall d'entrée principal entre 9h et 16h30, et surtout penser à prendre son carnet de vaccination. Le CHU rappelle que "la grippe concerne tous les âges. Se faire vacciner est le moyen le plus efficace pour se protéger soi-même, protéger ses proches et limiter la transmission du virus".