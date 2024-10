Caen. Trois nouvelles enseignes

Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest vous dit tout sur ces nouvelles enseignes.

Station de lavage, cosmétiques et mode

"Nous avons souhaité nous implanter à proximité de Caen et avons donc saisi l'opportunité de rouvrir cette station de lavage", explique Marie Adam, la gérante de American Carwash situé 51 avenue d'Harcourt à Fleury-sur-Orne. "Nous proposons un service complet pour nos clients avec des prestations de lavage intérieur et extérieur des véhicules", ajoute-t-elle. Pour l'entreprise familiale les Savons de Joya, il fallait réunir dans un seul et même endroit la production et la commercialisation des produits cosmétiques. C'est chose faite depuis le 17 septembre dernier avec de beaux locaux spacieux situés 3 avenue de la 3e DIB à Hérouville-Saint-Clair. Enfin, pour la toute jeune enseigne Margaret Studio, une opportunité s'est présentée 35 rue froide à Caen pour Sophie-Bertille Guedj et Quentin Quint, les deux gérants de cette nouvelle boutique. "Nous tenions absolument à proposer des vêtements et accessoires en matières naturelles et recyclées", précisent Sophie-Bertille et Quentin.